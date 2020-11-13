Московским врачам в постановке диагноза помогает искусственный интеллект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 25 тысяч направлений выписали московские врачи с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, власти активно применяют цифровые технологии в здравоохранении, что существенно экономит время врачам.
"Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более трех тысяч врачей. За месяц более 25 тысяч направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
Система помогает поставить предварительный диагноз с помощью модуля, работающего на основе искусственного интеллекта. Он формирует три наиболее вероятных диагноза на базе списка определенных симптомов. Врач уже выбирает один из них, либо ставит собственный.
Этот модуль внедрен в работу поликлиник с начала октября. За три недели нейросеть провела анализ данных около 100 тысяч приемов, на которых поставили предварительный диагноз.
Для подтверждения диагноза врач переходит к работе с другим инструментом, который предлагает специалисту выбор из полного набора медицинских исследований – "пакетное назначение". Сервис помогает ускорить процесс направления пациентов на диагностику.
Варианты, предложенные системой, делятся на обязательные, которые уже есть в списке, и дополнительные – те, что врач назначает по своему решению для установления диагноза. Если пациент недавно проходил нужную процедуру, врач увидит это в системе.
В начале октября Ракова рассказала, что в столице за последние 4 года количество высокотехнологичных ПЭТ/КТ-исследований выросло почти в 13 раз. Она отметила, что процедура включена в ОМС и с начала 2020 года услугой воспользовались более 40 тысяч пациентов.
Москва 24 рассказала, как в столице лечат с помощью искусственного интеллекта
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