В столице занято около 70% коек для пациентов с COVID-19 – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Около 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом заняты сейчас в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В больницы поступают ежедневно 1,3–1,4 тысячи пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки были госпитализированы 1 415 человек. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто свыше 15 тысяч коек", – рассказала Ракова в интервью ТАСС.

Ранее Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Для оказания помощи пациентам в медучреждении оборудовали 1,2 тысячи коек, из которых 300 коек отдали для реанимационного блока.

В начале октября в Москве заработали два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ и Каширском шоссе.

