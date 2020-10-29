Более 20 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 20 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Москве. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Сергей Собянин.

"В большинстве своем мы уже привили более 20 тысяч человек. Таких случаев, когда потребовался бы больничный лист, практически нет", – сказал мэр, отвечая на вопрос о необходимости оформлять больничный лист после прививки от коронавируса.

Собянин добавил, что "в самой прививке живого вируса нет, нечем заражать".

Мэр допустил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в конце ноября – начале декабря. По его словам, производители вакцины подходят к стадии массового выпуска.

Собянин также уточнил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.