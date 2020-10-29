Собянин назвал неэффективным введение комендантского часа после 23:00 из-за COVID-19

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В борьбе с коронавирусной инфекцией ввод комендантского часа является неэффективным, заявил Сергей Собянин.
"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6:00 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час. То есть днем можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час", – отметил мэр в эфире телеканала "Россия 24".
По словам градоначальника, как правило, по ночам на улице и так гораздо меньше людей, чем днем. В связи с этим Собянин счел комендантский час популистской мерой.
Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Он отметил, что за последние две недели в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
Собянин также подчеркнул, что в городе не планируют закрывать детские сады и держать школьников на удаленной учебе месяцами.
При этом вакцинация москвичей от коронавируса начнется в конце ноября – начале декабря, допустил градоначальник. Он заявил, что производители вакцины подходят к стадии массового выпуска.
В Москве продлили ограничения из-за пандемии коронавируса
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