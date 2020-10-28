Более 150 вузов в РФ перешли на дистанционное обучение

21:20
Фото: depositphotos/NayaAnn
Более 150 высших учебных заведений в России перешли на дистанционное обучение. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов. <...> На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения", – отметил Фальков.
Ранее сообщалось, что в Москве будет усилен контроль за соблюдением эпидемиологических мер в вузах. Это необходимо для сдерживания роста случаев коронавирусной инфекции среди студентов.
Также в дистанционном режиме на неделе с 2 по 8 ноября продолжат обучение школьники 6–11-х классов. Эту меру объяснили уже доказанным снижением по заболеваемости среди детей и подростков, а также тем, что из-за неполной рабочей недели некоторые родители могут взять короткий отпуск.
В столице до 29 ноября продлевается и режим удаленной работы. При этом вводить новые ограничения в городе не планируется.
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в вузах
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