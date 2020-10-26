В Минобрнауки РФ исключили обязательную вакцинацию студентов и преподавателей от гриппа

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В министерстве науки и высшего образования РФ заявили, что студентов и преподавателей не будут принуждать делать вакцину от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

"Вакцинация является медицинским вмешательством, поэтому к ней применяются положения федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В этой связи для ее проведения требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него", – сообщили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут соблюдать профилактические требования. Она уточнила, что сейчас крайне важно носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков ранее рекомендовал университетским педагогам старше 65 лет преподавать дистанционно. Он также подчеркнул, что на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе каждый вуз имеет право перейти на дистанционный формат учебы.

