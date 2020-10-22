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Общество

19:16

Свыше 60 студентов и сотрудников РГГУ болеют COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 60 студентов и сотрудников Российского государственного гуманитарного университета болеют коронавирусом. Об этом Агентству "Москва" заявили представители РГГУ со ссылкой на ректора Александра Безбородова.

"Всего с января 2020 года общее число заболевших коронавирусной инфекцией в РГГУ составило 108 человек, из них 64 сейчас болеют, в их числе 51 студент и 13 сотрудников и преподавателей", – уточняет Безбородов.

Как пояснил ректор, в настоящий момент все заболевшие COVID-19 продолжают лечение. Помимо того, Безбородов говорит, что свыше 30% педагогов и работников РГГУ перешли на удаленный формат работы.

Ранее в МГТУ имени Баумана устранили нарушения мер по профилактике коронавируса. В столовых и местах общего пользования увеличено число автономных ультрафиолетовых стерилизаторов.

Ко всему прочему, ВШЭ объявила о переводе лекций в онлайн-формат. Удаленка там начнется с 26 октября.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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