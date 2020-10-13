В МГУ заявили, что перевод студентов на удаленку зависит от эпидситуации на факультетах

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Московский государственный университет имени Ломоносова объявил, что перевод студентов на удаленку рассматривается исходя из эпидситуации на каждом отдельном факультете. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе вуза объяснили, что сейчас обучение проводится и очно, и дистанционно. Полная удаленка пока введена только для юридического факультета – распоряжение вступит в силу с 19 октября.

"Университет продолжает работу в гибридном формате – с соблюдением всех мер по профилактике коронавируса очно ведутся практикумы, лабораторные работы, занятия в малых группах", – рассказали в МГУ.

Помимо этого, поточные курсы переведены в онлайн-формат и реализуются чаще всего на платформе "Университет без границ".

В МГУ имени Ломоносова подчеркнули, что на территории вуза выполняются все требования Роспотребнадзора о профилактике распространения коронавируса. Представители образовательного учреждения дополнительно информируют о важности ношения масок и соблюдения безопасной дистанции.

В начале октября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что массовый перевод вузов на дистанционное обучение не обсуждается. Решение остается за каждым конкретным учреждением. В частности, РЭУ имени Плеханова перевел часть студентов на удаленку до 28 октября.

