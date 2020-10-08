Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в московских вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора проверили московские вузы на соблюдение санитарных норм. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, критических упущений нет.

"Мы подробно обсудили с Роспотребнадзором все найденные ими недочеты. Хочу отметить, что они не носят критический характер. Также обсуждалась добровольная вакцинация против ОРВИ и гриппа для студентов и преподавателей", – пояснил он.

Фальков добавил, что к московским вузам сейчас обращено наиболее пристальное внимание.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вузы на дистанционку. Ведомство ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу. Фальков отметил, что ситуация динамична и все зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Также в Минпросвещения рассказали, что решений о переводе школ в РФ на дистанционное обучение не принималось, заявив, что информация о массовом переводе столичных школ на дистанционный формат не соответствует действительности.