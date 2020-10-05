В Минпросвещения опровергли сообщения о переводе школ на дистанционку

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Решений о переводе школ в Российской Федерации на дистанционное обучение в настоящий момент не принималось. Об этом рассказали в министерстве науки и высшего образования России, сообщает РИА Новости.
Так в ведомстве прокомментировали информацию о массовом переводе школ в Москве на дистанционный формат. "Эта информация не соответствует действительности... Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет)", – уточнили представители Минпросвещения России.
Накануне заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов отмечал, что ведомство не рассматривает вопрос о переходе школ на дистанционный формат работы. "Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию", – объяснял он.
5 октября в московских школах начались двухнедельные каникулы. Не будут работать кружки и секции. Власти города обратились к родителям учеников с просьбой по возможности оставлять детей дома. Теперь ребята должны вернуться за парты только 19 октября.
Кроме того, сообщалось, что Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вузы на удаленку. Уточнялось, то на решение о переводе студентов на дистанционный формат обучения будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране.
Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября
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