Минпросвещения РФ не рассматривает вопрос о переходе школ на удаленку

03 октября, 18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минпросвещения РФ не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.
"Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию", – цитирует Грибова ТАСС.
По словам замминистра, сейчас во многих школах начинается период каникул. "Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация", – отметил он, уточнив, что в каждом субъекте РФ эпидемическая ситуация разная.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения пока не планируется. На решение о переводе студентов на удаленку будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране.
В Российском экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова часть студентов перейдет на дистанционное обучение. Меры начнут действовать с 5 октября и продлятся до 28. Студенты очной формы бакалавриата продолжат обучение в прежнем формате.
РЭУ им. Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение
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