Ракова рассказала о работе московских школ в ближайшее время

30 сентября, 18:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью ТАСС сообщила, что власти города продлили плановые осенние каникулы на неделю для 64% школьников из-за ситуации с коронавирусом.
"С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников", – заявила Анастасия Ракова. По ее словам, срок каникул в 16 дней определили неслучайно, так как это больше инкубационного периода COVID-19, составляющего 14 дней.
"Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю", – обратила внимание вице-мэр.
Анастасия Ракова добавила, что коронавирусная инфекция у детей протекает легче, чем у взрослых, или даже бессимптомно. "Дети уходят не на дистанционное обучение – это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет. Конечно, мы не можем ограничить детей в походах в кафе", – пояснила заместитель мэра. Ракова подчеркнула, что пандемия не закончилась, вирус продолжает атаковать.
Власти города порекомендовали частным и федеральным школам на территории столицы также отправить учеников на каникулы.
"Частным и федеральным школам также рекомендовано направить детей на каникулы. Колледжи, как и вузы, имеют возможность сочетать лекционную часть программы в том числе в онлайн-формате с удобным графиком практических занятий", – заявила Анастасия Ракова. По ее словам, учреждения сами выберут, по какому режиму будут работать в это время.
Помимо этого, по заявлению заммэра, дети из семей, которые относятся к льготным категориям, получат на осенних каникулах продуктовые наборы. Их можно будет забирать в школах.
В случае если кто-то из учеников захочет повторить пройденный материал, у него будет такая возможность в "Московской электронной школе" (МЭШ), добавила вице-мэр. "Например, ребятам доступен раздел "Самодиагностика", где они могут проверить свои знания по всем школьным предметам. Более того, мы дополнительно подгрузили материалы по предметам на будущее, чтобы все желающие могли подготовиться к дальнейшему обучению", – поделилась Анастасия Ракова.
Планируется, что для учителей период каникул станет рабочим. Педагоги будут заниматься совершенствованием материалов к урокам. "Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу. Как раз во время каникул представилась возможность отработать формат работы на дому", – заключила заммэра.
Ранее Сергей Собянин попросил использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье учащихся и сотрудников школ.
Собянин: школьные каникулы продлят для сокращения заболеваемости
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