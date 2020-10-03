Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вузы на удаленку

03 октября, 15:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения пока не планируется. Такое заявление сделали в пресс-службе Минобрнауки РФ, сообщает ТАСС.
"Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, а также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания", – рассказали в министерстве.
Там добавили, что на решение о переводе студентов на удаленку будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране. Также в ведомстве заверили, что министерство регулярно мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку в высших учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова часть студентов перейдет на дистанционное обучение. Меры начнут действовать с 5 октября и продлятся до 28. При этом студенты очной формы бакалавриата продолжат обучение в прежнем формате.
Кроме этого, на работу в режиме онлайн перейдут и сотрудники профессорско-педагогического состава с хроническими заболеваниями, а также те, чей возраст превышает 65 лет.
При этом первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Он рассказал, что ряд школ был переведен на онлайн-учебу из-за выявленных в классах случаях коронавируса.
РЭУ им. Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение
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