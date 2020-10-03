Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вузы на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения пока не планируется. Такое заявление сделали в пресс-службе Минобрнауки РФ, сообщает ТАСС.

"Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, а также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания", – рассказали в министерстве.

Там добавили, что на решение о переводе студентов на удаленку будет влиять эпидемиологическая ситуация в стране. Также в ведомстве заверили, что министерство регулярно мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку в высших учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова часть студентов перейдет на дистанционное обучение. Меры начнут действовать с 5 октября и продлятся до 28. При этом студенты очной формы бакалавриата продолжат обучение в прежнем формате.

Кроме этого, на работу в режиме онлайн перейдут и сотрудники профессорско-педагогического состава с хроническими заболеваниями, а также те, чей возраст превышает 65 лет.

При этом первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Он рассказал, что ряд школ был переведен на онлайн-учебу из-за выявленных в классах случаях коронавируса.

