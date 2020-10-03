РЭУ им. Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение до 28 октября

03 октября, 13:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова часть студентов перейдет на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
"Мы переходим частично на дистанционное обучение до 28 октября. Перешли заочники и очно-заочники", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что меры начнут действовать с 5 октября. При этом студенты очной формы бакалавриата продолжат обучение в прежнем формате.
Кроме этого, на работу в режиме онлайн перейдут и сотрудники профессорско-педагогического состава с хроническими заболеваниями, а также те, чей возраст превышает 65 лет.
Накануне, 1 октября, сообщалось, что Минобрнауки пока не планирует переводить российские высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения из-за роста новых случаев коронавируса.
При этом первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. Он рассказал, что ряд школ был переведен на онлайн-учебу из-за выявленных в классах случаях коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев COVID-19.
В Москве за последние сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. С COVID-19 госпитализировали 896 человек. При этом 245 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ в больницах города.
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