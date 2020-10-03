В Москве зарегистрировано 2 884 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за последние сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с COVID-19 госпитализировали 896 человек. При этом 245 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ в больницах города.
Отмечается, что 38,6 процента зараженных – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1 процента – от 46 до 65. Еще 10,6 процента приходится на заболевших в возрасте от 66 до 79 лет. Люди старше 80 лет составляют 4,9 процента от общего числа заболевших. На детей приходится 14,8 процента зараженных.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", – сказано в сообщении.
При этом вылечились от коронавируса в городе 1 069 пациентов. Выздоровевшие могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.
За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 680 (27,2 процента) случаев были зафиксированы без клинических проявлений.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8 процента) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чеченской республике, Московской области, Ненецком автономном округе, Чувашской Республике.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, будет расширен перечень бесплатно предоставляемого лекарственного обеспечения. Так, амбулаторные пациенты получат новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир".
Еще 1 069 пациентов вылечились от коронавируса в столице
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