Минобрнауки РФ пока не планирует переводить вузы на дистанционку

05 октября, 16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вопрос о переводе российских вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу. Фальков отметил, что ситуация динамична и все зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что решений о переводе школ в РФ на дистанционное обучение не принималось. Там заявили, что информация о массовом переводе столичных школ на дистанционный формат не соответствует действительности.
5 октября в московских школах начались двухнедельные каникулы. Не будут работать кружки и секции. Власти города обратились к родителям учеников с просьбой по возможности оставлять детей дома. Теперь учащиеся должны вернуться за парты только 19 октября.
Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября
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