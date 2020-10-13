Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не планирует переводить школы на удаленное обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС представители ведомства.

Так, в ведомстве предупредили, что в мессенджерах и родительских чатах бывают перепосты о якобы "голосованиях" по теме дистанционного обучения.

"Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее московские школы ушли на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев COVID-19. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.

Кроме того, глава министерства науки и высшего образования РФ Сергей Кравцов рассказал, что более 100 российских школ перевели своих учеников на дистанционный формат обучения.

Всего в РФ выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.