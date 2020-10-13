Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах

12:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации не планирует переводить школы на удаленное обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС представители ведомства.
Так, в ведомстве предупредили, что в мессенджерах и родительских чатах бывают перепосты о якобы "голосованиях" по теме дистанционного обучения.
"Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее московские школы ушли на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев COVID-19. Также приостановили свою работу учреждения дополнительного образования. Данные меры вступили в силу с 5 октября.
Кроме того, глава министерства науки и высшего образования РФ Сергей Кравцов рассказал, что более 100 российских школ перевели своих учеников на дистанционный формат обучения.
Всего в РФ выявлено 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: