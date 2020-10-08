Более 100 школ в России перевели учеников на домашнее обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 100 российских школ в настоящий момент перевели своих учеников на дистанционную учебу. Об этом ТАСС заявил глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Кравцов.

"Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями", – сообщил Сергей Кравцов. По словам главы Минпросвещения, в процентном соотношении данный показатель 0,27%, не более.

Ранее Сергей Собянин одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября. Теперь столичные учащиеся должны вернуться за парты только 19 октября.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах.