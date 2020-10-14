Минобрнауки рекомендует преподавателям вузов старше 65 лет работать удаленно

21:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что университетским педагогам старше 65 лет рекомендуется преподавать дистанционно. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Поскольку преподаватели старше 65 лет, как и те, кто имеет хронические заболевания, входят в группу риска, то мы рекомендуем заниматься дистанционно", – заявил глава ведомства.
По словам Фалькова, значение имеет личная позиция педагога, однако многие специалисты уже последовали рекомендациям.
Глава Минобрнауки отдельно затронул тему дистанционного обучения в вузах. Он отметил, что университеты переходят к такому формату работы на основе эпидситуации в регионе.
"Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительны к группе или, скажем, к курсу в зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты", – подчеркнул эксперт.
Сергей Собянин ранее рассказал, как будут работать столичные школы со следующей недели. С 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. Ученики 1–5-х классов будут обязаны посещать образовательные учреждения.
В Роспотребнадзоре прокомментировали перевод столичных старшеклассников на дистанционку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: