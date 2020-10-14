Минобрнауки рекомендует преподавателям вузов старше 65 лет работать удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что университетским педагогам старше 65 лет рекомендуется преподавать дистанционно. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Поскольку преподаватели старше 65 лет, как и те, кто имеет хронические заболевания, входят в группу риска, то мы рекомендуем заниматься дистанционно", – заявил глава ведомства.

По словам Фалькова, значение имеет личная позиция педагога, однако многие специалисты уже последовали рекомендациям.

Глава Минобрнауки отдельно затронул тему дистанционного обучения в вузах. Он отметил, что университеты переходят к такому формату работы на основе эпидситуации в регионе.

"Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительны к группе или, скажем, к курсу в зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты", – подчеркнул эксперт.

Сергей Собянин ранее рассказал, как будут работать столичные школы со следующей недели. С 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. Ученики 1–5-х классов будут обязаны посещать образовательные учреждения.

