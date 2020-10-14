Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 среди школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время совещания президента с членами правительства РФ сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста в стране снизилась.

"За последнюю неделю отмечен рост случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в возрастной группе от 30 до 65 лет, 65 лет и выше. А вот среди школьников от 7 до 15 лет идет снижение на 5,7%, а среди детей 16–18 лет – на 15,9%", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что карантинные меры из-за коронавируса сохраняются в 103 школах в 36 регионах РФ. Там также опровергли сообщения об уходе на карантин 3% школ и сообщили, что не будут принимать решений по переводу учебных заведений на удаленный режим. В ведомстве заявили, что образовательные учреждения вправе самостоятельно определять порядок работы.