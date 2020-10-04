Минпросвещения РФ не будет централизованно переводить школы на удаленку

Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционный формат

Министерство просвещения РФ не будет принимать решений по переводу школ на работу в удаленном режиме. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Басюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах", – заявил специалист.

По словам Басюка, образовательные учреждения вправе самостоятельно определять порядок работы.

Заместитель министра просвещения также рассказал, что сейчас на карантине остаются порядка 3% российских школ. По его словам, причина такого решения – выявленные случаи как коронавируса, так и ОРВИ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школы уйдут на двухнедельные каникулы для снижения новых случаев коронавируса. Во избежание лишних контактов также приостановят свою работу учреждения дополнительного образования. Эти меры вступят в силу с 5 октября.

Градоначальник подчеркнул, что в теории срок каникул могут продлить. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

