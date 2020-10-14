Карантин из-за COVID-19 введен в 103 школах в 36 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карантинные меры из-за коронавируса сохраняются в 103 школах в 36 регионах РФ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"В 103 школах из 36 регионов в связи с распространением COVID-19 сохраняются карантинные меры", – говорится в сообщении.

Ранее в Минпросвещения РФ опровергли сообщения об уходе на карантин 3% школ. Там сообщили, что не будут принимать решений по переводу школ на работу в удаленном режиме. Образовательные учреждения вправе самостоятельно определять порядок работы.

Ранее Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. А ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.