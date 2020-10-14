Москвичам объяснили необходимость перехода старших школьников на дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две трети несовершеннолетних, заболевших коронавирусом в Москве, – это дети старших возрастных групп. Об этом в эфире Первого канала заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Структура инфицирования детей показывает, что две трети в ней составляют ученики 6–11-х классов и только 30% – дети младшего школьного возраста", – пояснила она.

Ракова также добавила, что решение перевести старшеклассников на дистанционное обучение позволит снизить нагрузку на школы практически на 50%.

"У учебных заведений появится возможность обеспечить более подходящее сосредоточение детей внутри здания. Можно будет организовать правильный проход, чтобы дети не пересекались в столовой, развести их по этажам", – подчеркнула Ракова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перейдут учащиеся 6–11-х классов. При этом ученики 1–5-х классов возвратятся в школы и возобновят обучение в очном режиме.

Мэр отметил, что старшая группа учащихся более подвержена риску заражения коронавирусом, поэтому в столице было принято такое решение.