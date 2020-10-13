Попова заявила, что почти во всех регионах России безопасно учиться в школах очно

11:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах РФ организуется безопасно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме обучения. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", – сказала Попова.
Ранее глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал, что более 100 российских школ перевели своих учеников на дистанционный формат обучения. По его словам, в процентном соотношении данный показатель составляет не более 0,27%.
Замглавы министра просвещения РФ Виктор Басюк отмечал, что образовательные учреждения страны вправе самостоятельно определять порядок работы.
5 октября в московских школах начались двухнедельные каникулы. Власти города обратились к родителям учеников с просьбой по возможности оставлять детей дома. Теперь ребята должны вернуться за парты только 19 октября.
В Минпросвещения заявили, что решения о переводе школ на дистанционку не принимались
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