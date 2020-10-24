МГТУ имени Баумана обязали продлить удаленное обучение

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

МГТУ имени Баумана обязала продлить дистанционное обучение студентов четырех корпусов, сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что данная мера предпринята "для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции". Кроме того, МГТУ предписали обеспечить мероприятия по обеззараживанию воздуха и пересмотру расписания занятий.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в корпусах МГТУ не предприняты меры по проветриванию помещений и обеззараживанию воздуха. Также вузом не представлены документы по техническому обслуживанию и работе системы вентиляции. Кроме того, не везде имеется разметка для соблюдения социальной дистанции.

В ведомстве заявили, что среди сотрудников и студентов МГТУ продолжают фиксироваться случаи COVID-19. Также они подали жалобы на руководство университета о непринятие мер по профилактике коронавируса.

Ранее в МГТУ сообщили, что все нарушения правил санитарной безопасности в стенах вуза устранены. В частности, отмечалось, что в университете увеличили количество ультрафиолетовых стерилизаторов в местах общего пользования.

Также в МГТУ отметили, что была проведена тотальная дезинфекция корпусов, а также установлена разметка для соблюдения социальной дистанции.