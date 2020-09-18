В МГТУ им. Баумана опровергли данные о попытке студента попасть на учебу через вентиляцию

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Информацию о том, что студент Московского государственного технического университета имени Баумана хотел попасть на учебу через вентиляцию, не подтвердили в учреждении. Об этом Агентству "Москва" заявила начальник управления информационной и молодежной политики Бауманки Марина Добринец.

"Разбираемся. Знаем, что никто не пострадал. Конечно, это отчасти утка. Что-то там с вентиляцией действительно случилось, сейчас разбираемся", – сообщила она.

Добринец пояснила, что учащийся забрался в аудиторию не снаружи из вентиляции, а решил проверить, как выглядит шахта изнутри, из самой аудитории.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ рассматривает возможность введения шестилетнего специалитета. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, специалисты с шестилетним образованием являются оптимальными сотрудниками для российской промышленности.