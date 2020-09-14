Иностранным студентам-первокурсникам разрешат въезд в РФ в сентябре

13:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство образования и науки РФ объявило, что иностранные студенты-первокурсники смогут въехать в Россию в сентябре.
Речь идет о высших учебных заведениях на территории всей страны.
"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников <...> заехать в РФ по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты", – объяснил глава ведомства Валерий Фальков.
На момент начала учебного года в Минобрнауки не было готового решения по данному вопросу.
Ранее Фальков заявил, что в высших учебных заведениях страны не планируется вводить ограничения по числу студентов в аудиториях. При этом он отметил важность использования средств индивидуальной защиты и подчеркнул, что в некоторых университетах временно установили нормы по числу студентов в аудиториях.
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