Решение о допуске иностранных студентов к учебе в вузах РФ еще не принято – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вопрос о допуске иностранных студентов к обучению в вузах России пока открыт. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания о готовности вузов к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Министр отметил, что многие вузы страны еще не готовы принимать студентов из-за рубежа.

"Решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран – это решение достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов. До сих пор решение не принято", – уведомил Фальков.

Ранее Фальков заявил, что в высших учебных заведениях страны не планируется вводить ограничения по числу студентов в аудиториях.

По его словам, в отдельных учебных заведениях ограничения все-таки ввели – на занятиях могут присутствовать не более 50 человек. Если этот порог может быть превышен, то учебный процесс переносится в онлайн-формат.

