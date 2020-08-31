Вузы РФ должны быть готовы ввести ограничения при ухудшении эпидобстановки – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Министерстве науки и высшего образования РФ заявили, что российские вузы должны быть готовы к вводу ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.

"Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемический ситуации", – сказано в документе.

Ранее Фальков заявил, что вузы со следующего года должны прийти к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент. Это позволит сделать высшее образование более доступным.