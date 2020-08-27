Тест на COVID-19 для студентов и сотрудников вузов не будет обязательным – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студентам и сотрудникам вузов перед началом учебного года не придется в обязательном порядке сдавать анализы на COVID-19, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", – передает ТАСС.

Также в министерстве сообщили, что в большинстве вузов учебный год начнется в традиционном формате, но некоторые учебные заведения приступят к занятиям в октябре – ноябре 2020 года.

"По данным мониторинга, 96% вузов из 724 начнут учебный год с 1 по 3 сентября, 20 вузов – после 3 сентября, три вуза – в октябре (два частных вуза и Российская академия имени Ильи Глазунова) и еще два частных вуза – в ноябре. Университеты, которые планируют начать новый учебный год в октябре – ноябре 2020 года, находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Ставропольском крае и в Свердловской области", – сообщили в ведомстве.

Так также отметили, что в большинстве вузов учебный год начнется в традиционном формате при соблюдении университетами мер санитарной безопасности.

Ранее в министерстве образования и науки РФ сообщили, что не намерены переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок.

В министерстве напомнили, что граждане, которые приедут из других стран, смогут приступить к учебе после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.