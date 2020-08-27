Тест на COVID-19 для студентов и сотрудников вузов не будет обязательным – Минобрнауки

20:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Студентам и сотрудникам вузов перед началом учебного года не придется в обязательном порядке сдавать анализы на COVID-19, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", – передает ТАСС.
Также в министерстве сообщили, что в большинстве вузов учебный год начнется в традиционном формате, но некоторые учебные заведения приступят к занятиям в октябре – ноябре 2020 года.
"По данным мониторинга, 96% вузов из 724 начнут учебный год с 1 по 3 сентября, 20 вузов – после 3 сентября, три вуза – в октябре (два частных вуза и Российская академия имени Ильи Глазунова) и еще два частных вуза – в ноябре. Университеты, которые планируют начать новый учебный год в октябре – ноябре 2020 года, находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Ставропольском крае и в Свердловской области", – сообщили в ведомстве.
Так также отметили, что в большинстве вузов учебный год начнется в традиционном формате при соблюдении университетами мер санитарной безопасности.
Ранее в министерстве образования и науки РФ сообщили, что не намерены переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок.
В министерстве напомнили, что граждане, которые приедут из других стран, смогут приступить к учебе после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: