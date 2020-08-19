Абитуриентам разрешат приносить оригиналы документов в вуз в течение учебного года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оригиналы документов в вуз абитуриенты смогут приносить в течение всего первого года обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.
"Согласно особенностям приемной кампании – 2020, поступающие могут предоставить оригиналы документов в вуз не только при подаче документов, но и в течение всего первого года обучения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году была возможность подавать документы в вузы еще до получения результатов ЕГЭ. Их прием был начат 20 июля. Вторая волна поступления стартует 24 августа. Ее результаты объявят 26 августа. О дополнительном приеме станет известно не позднее 15 сентября.
Ранее в Москве завершилась сдача единого государственного экзамена. Последний резервный день был 8 августа.
В 2020 году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.
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