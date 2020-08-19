Более 3 тысяч школьников прошли обучение профессиям будущего в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 3 тысяч школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе московских колледжей в прошедшем учебном году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, московские колледжи разрабатывают компетенции будущего (FutureSkills) совместно с компаниями-работодателями и внедряют их в дополнительные образовательные программы технической направленности для учащихся школ.

"За прошедший учебный год более 3 тысяч учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего – от проектирования умного дома до нейропилотирования городского транспорта", – отметила Ракова.

Как отмечается, компетенциям будущего обучают и студентов. Уточняется, что образовательный комплекс градостроительства "Столица" обучает проектированию 3D-печати в строительстве, а колледж железнодорожного и городского транспорта – диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и электробусов.

В материале говорится, что приоритетными направлениями подготовки в колледжах на сегодняшний день являются ИТ, промышленность, транспорт, а также сфера услуг.

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" заработал Международный лагерь по программированию Future Skills Camp. Проект по автономному пилотированию коптеров объединит представителей 11 стран и более 50 участников.

Молодые специалисты, участвующие в данном проекте, смогут обменяться идеями и наладить контакты. В мероприятии участвуют преподаватели, научные сотрудники, студенты и старшеклассники из Малайзии, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Сингапура, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Ганы, Португалии и Барбадоса.