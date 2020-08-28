Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов

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Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в высших учебных заведениях электронных дипломов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

"Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", – рассказал Фальков.

Ранее в министерстве образования и науки РФ сообщили, что не намерены переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок. В ведомстве напомнили, что граждане, которые приедут из других стран, смогут приступить к учебе после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с вузами проработали различные альтернативные форматы обучения. Одним из таких форматов считается дистанционный.

Ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в высших учебных заведениях. Согласно документу, иностранные студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в РФ. При этом на 10–12-й день им должны провести ПЦР-исследование на коронавирус.

В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. Кроме того, в ведомстве призывают ограничить контакты между студентами разных групп. В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп.

