Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов

16:53
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в высших учебных заведениях электронных дипломов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
"Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", – рассказал Фальков.
Ранее в министерстве образования и науки РФ сообщили, что не намерены переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок. В ведомстве напомнили, что граждане, которые приедут из других стран, смогут приступить к учебе после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с вузами проработали различные альтернативные форматы обучения. Одним из таких форматов считается дистанционный.
Ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в высших учебных заведениях. Согласно документу, иностранные студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в РФ. При этом на 10–12-й день им должны провести ПЦР-исследование на коронавирус.
В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. Кроме того, в ведомстве призывают ограничить контакты между студентами разных групп. В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп.
Тест на COVID-19 для студентов и сотрудников вузов не будет обязательным – Минобрнауки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: