Фальков рассказал о ситуации с бюджетными местами в вузах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вузы со следующего года должны прийти к показателям, когда на бюджетное место сможет поступить каждый второй абитуриент, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, такие меры как кредитование и увеличение количества бюджетных мест – это гарантия доступности бесплатного высшего образования.
"Оно не может быть всеобщим бесплатным, но сегодня мы подходим уже к той черте, когда на двух выпускников школы будет одно бюджетное место. Со следующего года, по-моему, на эти показатели выйдем", – подчеркнул министр.
Он добавил, что речь идет о бюджетном поступлении на бакалавриат или специалитет.
В комитете Госдумы по образованию сформирован законопроект, предусматривающий скидки на обучение для студентов, не имеющих академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также успешно сдавших экзамены за прошедший год.
Зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев рассказал, что согласно инициативе порядок предоставления льгот смогут определять сами вузы. Кроме этого, такие меры позволят поддерживать семьи и мотивировать учащихся.
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