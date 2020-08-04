В ГД предложили делать скидки на оплату обучения прилежным студентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В комитете Госдумы по образованию сформирован законопроект, предусматривающий скидки на обучение для студентов, не имеющих академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также успешно сдавших экзамены за прошедший год. Об этом сообщает газета "Известия".

Зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев рассказал, что согласно инициативе порядок предоставления льгот смогут определять сами вузы. Кроме этого, такие меры позволят поддерживать семьи и мотивировать учащихся.

"В настоящее время федеральным законом "Об образовании в РФ" предусмотрена только одна поощрительная мера за отличную успеваемость, – перевод с платного обучения на бесплатное. Однако ей могут воспользоваться единицы студентов, что связано с нечастым освобождением бюджетных мест. Во многих вузах их очень мало, а обучение стоит недешево, поэтому семьи выкраивают последние деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на эти цели", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также отмечен факт ежегодного повышения цен на обучение в среднем на 3–7 процентов из-за инфляции. Это вынуждает студентов идти работать, что, в свою очередь, мешает полноценной учебе.

"Президент России неоднократно говорил о необходимости увеличения бюджетных мест в вузах. Сегодня тенденция к улучшению ситуации есть. Уже в этом году заложено больше 30 тысяч дополнительных мест, но речь идет только о региональных вузах, а в федеральных их доля по-прежнему мала", – добавил Зайцев.

Большинство фракций Госдумы поддерживают данную инициативу в отличие от самих вузов. Так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь Максимцев заявил, что снижение стоимости обучения для отличников спровоцирует рост цен для других студентов.

"Если сейчас заставить сделать эту скидку, то это не будет приветствоваться. В большинстве вузов средств сегодня не хватает, они испытывают сильный финансовый дефицит в эти месяцы. Мы понимаем, что сейчас идет очень сложный набор, который закончится только в конце августа. Будут ли коммерческие студенты или откажутся, потому что у родителей нет денег, пока непонятно. Поэтому данное предложение депутата вызовет определенный негатив в вузовской среде", – отметил Максимцев.

Ранее стало известно, что ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что обеспечить студентов и преподавателей средствами защиты должны университеты.