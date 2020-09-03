Ограничений по числу студентов в аудиториях из-за COVID-19 не будет

20:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что в высших учебных заведениях страны не планируется вводить ограничения по числу студентов в аудиториях. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Есть жесткое требование, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятий, это понятно. Либо в творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество [студентов]", – рассказал Фальков.
По словам министра, в отдельных учебных заведениях ограничения все-таки ввели – на занятиях могут присутствовать не более 50 человек. Если этот порог может быть превышен, то учебный процесс переносится в онлайн-формат.
Глава ведомства отдельно подчеркнул, что вузы в регионах получили право самостоятельно определять необходимость перехода к дистанционному обучению. В подобных случаях достаточно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.
Согласно требованию Роспотребнадзора, студенты и преподаватели вузов обязаны носить маски в течение всего рабочего дня. Исключения составляют творческие профессии, а также лекционные занятия.
Также в ведомстве определили порядок работы сотрудников старше 65 лет или страдающих от хронических заболеваний. Обновленные правила разрешают выполнять служебные обязанности по согласованию с руководством вуза.
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