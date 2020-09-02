Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в вузах в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
"Изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что изменения в методические рекомендации были внесены в связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в стране. В частности, о внесении в документ корректировок просили министерство культуры РФ и Ассоциация учебных заведений искусства и культуры.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что студентам и преподавателям необходимо будет соблюдать масочный режим в течение всего учебного процесса. По ее словам, такая мера является вынужденной, поскольку студенты признаны наиболее активной частью населения.
О необходимости соблюдения масочного режима в вузах еще в начале августа говорил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он тогда отметил, что отсутствие маски допускается только при проведении учебных занятий творческой направленности и у педагогов во время проведения лекций.
В министерстве науки и высшего образования РФ заявляли, что все российские вузы должны быть готовы к вводу ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующий приказ подписал Валерий Фальков.
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