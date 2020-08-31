Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски

31 августа, 21:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что студентам и преподавателям необходимо будет соблюдать масочный режим в течение всего учебного процесса. Об этом она заявила в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
"Главное изменение для студентов вузов – это то, что они должны быть в масках в течение всего учебного процесса. И преподаватели тоже", – заявила глава ведомства.
По словам Поповой, такая мера является вынужденной, поскольку студенты признаны наиболее активной частью населения.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости соблюдения масочного режима в вузах еще в начале августа. Он тогда отметил, что отсутствие маски допускается только при проведении учебных занятий творческой направленности и у педагогов во время проведения лекций.
Министерство просвещения РФ также не планирует заменять очные занятия дистанционными. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, школьники с 1 сентября будут учиться именно в образовательных учреждениях, и подчеркнул важность посещения школ.
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