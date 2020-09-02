В Москве не ожидают резкого роста случаев COVID-19 из-за начала учебного года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Начало нового учебного года не должно способствовать резкому росту случаев коронавируса в Москве, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

По ее словам, в среднем в столице сегодня 263 685 человек с COVID-19, и дети составляют только 7% из них. Андреева подчеркнула, что большая часть выявленных случаев среди детей – бессимптомные, поэтому болезнь у них будет проходить очень легко или в бессимптомной форме.

"Они, скорее, могут быть опасны для педагогов, которые могут быть возрастные. Ни студенты, ни школьники не должны дать резкого роста именно заболеваний. Мы можем выявлять у них заболевания по тестам, но именно клиническое проявление болезни. Мы считаем, скорее всего, резкого подъема не произойдет", – сказала она.

Андреева рассказала, что в этом году пройдет активная вакцинация от гриппа медиков, учителей и детей, чтобы в случае ухудшения ситуации с COVID-19 уже была защита организма от гриппа.

Она обратила внимание, что в момент первого проявления симптоматики невозможно отличить коронавирус от гриппа, поэтому призвала при появлении первых симптомов оставаться дома.

В столице выявили 625 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составил 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Число новых случаев коронавируса остается на низком уровне при увеличенном охвате тестирования.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 24,3%.

Около 9,3% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 10,4% из них – старше 80 лет. Еще 13,6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции.