В Москве среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем 2 недели назад

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В столице выявили 625 новых случаев коронавирусной инфекции. Среднесуточное число заболевших за неделю на 5% меньше, чем две недели назад, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составил 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Число новых случаев коронавируса остается на низком уровне при увеличенном охвате тестирования.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 24,3%.

Около 9,3% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 10,4% из них – старше 80 лет. Еще 13,6% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 4 952 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 196 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Вакцина будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4–5 сентября.

