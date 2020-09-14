В российских вузах и общежитиях не зафиксированы вспышки коронавируса – Фальков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских вузах и общежитиях за последнее время не зафиксировано новых вспышек коронавирусной инфекции, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом он заявил на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию в вузах. Я считаю главным достижением, что на данный момент у нас нет вспышек и очагов инфекции ни в общежитиях, ни в университетах", – высказался Фальков, добавив, что вузы работают в соответствии с рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора.

Ранее министр сообщал, что в высших учебных заведениях страны не планируется вводить ограничения по числу студентов в аудиториях. При этом вузы в регионах имеют право самостоятельно определять необходимость перехода к дистанционному обучению, основываясь на эпидемиологической ситуации.