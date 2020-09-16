15:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки РФ рассматривает возможность введения шестилетнего специалитета для определенных направлений обучения, сообщает Агентство "Москва".
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, специалитет в первую очередь необходим для промышленных специальностей.
"Мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний – это специфика знаний, это понятные специалисты для нашей промышленности", – сказал он.
Также шестилетний специалист, по его мнению, нужен для естественно-научных специальностей. В частности, с биологическим факультетом МГУ обсуждается программа по фундаментальной биологии с ориентацией на подготовку специалистов по генетическим технологиям.
"Есть предложения сделать такой специалитет продолжительностью 5–5,5 лет", – добавил министр.
В то же время он отметил, что резкая отмена болонской системы с бакалавриатом и магистратурой не принесет пользы и необходимо ориентироваться на интересы работодателей.
"С другой стороны, коль уже есть и пользуется популярностью бакалавриат, то ломать и крушить, возможно, тоже было бы неправильно, особенно есть такое обстоятельство, как интерес иностранных студентов, так как для них это понятная система", – заключил Фальков.
Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" приступили к разработке законопроекта о запрете платного образования в государственных вузах РФ.
По их мнению, государственные учебные заведения должны работать только на бюджетной основе. Право на платное образование предлагается оставить за частными вузами.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков ранее заявил, что высшим учебным заведениям необходимо наращивать число бюджетных мест. По словам специалиста, на программы обучения бакалавриата и специалитета должен быть конкурс в пределах двух человек на место.
Вузы в регионах будут самостоятельно принимать решение о формате обучения
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