Набор на стажировку в правительство Москвы продлится до конца октября

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Набор студентов и выпускников на стажировку в столичное правительство продлится до конца октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Стать членом команды столичного кабмина можно двумя способами. На стажировку попадут 100 лучших выпускников образовательного проекта "Летняя карьерная школа". Еще 100 человек пройдут по международным конкурсам.
В результате 200 молодых специалистов смогут в течение полугода поработать в в городских гоструктурах, получая при этом стабильную зарплату.
Лучших стажеров переведут в штат правительства. Кроме того, городские организации подберут для себя перспективные и мотивированные кадры и также возьмут их на работу.
Стажерам нужно выбрать одно из шести предлагаемых направлений: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Правовое пространство", "Городская экономика" и "HR-город".
Ранее сообщалось, что более 1,4 тысячи выпускников столичных вузов и колледжей подали заявки на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса социального развития Москвы. Прием заявок завершился 10 сентября. Всего было 11 направлений. Самыми популярными были работа в PR-службах, в учреждениях образовательной сферы, в центрах занятости и офисах "Мои документы".
С 10 по 20 сентября все кандидаты пройдут предварительное тестирование и собеседование. Эксперты отберут 500 лучших выпускников, которые будут стажироваться в выбранных учреждениях до конца декабря 2020 года.
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