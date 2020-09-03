Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года" продлили до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Срок приема заявок на премию "Прорыв года" продлили до 30 октября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Предприниматели в этом году особенно заслуживают поощрения и признания их достижений. Многие из них добиваются впечатляющих успехов даже сейчас – в условиях кризисных явлений. Мы заинтересованы дать возможность проявить себя и претендовать на премию "Прорыв года" максимальному количеству конкурсантов, поэтому было принято решение дополнительно продлить прием заявок", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Участникам доступны 10 номинаций – "Молодой предприниматель года", "Мама – успешный предприниматель года", "Социальный предприниматель года" и ряд других. Помимо ранее установленных, были добавлены две новые категории – "Креативный предприниматель года" и "Цифровой предприниматель года".
Больше всего к настоящему моменту подано заявок в номинациях "Стартап года", "Креативный предприниматель года" и "Молодой предприниматель года". Заявку на участие в конкурсе подали уже свыше пяти тысяч участников.
Победители получат индивидуальную коммуникационную программу продвижения от правительства Москвы. Комплекс мер включает в себя услуги продвижения бизнеса на федеральных каналах, digital-продвижение и размещение наружной рекламы.
Заявки на конкурс принимаются от представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Москве. Финалистов будут определять пользователи "Активного гражданина", а победителей выберут члены экспертного совета.
Ранее сообщалось, что предприниматели и представители юридических лиц смогут пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных условиях. Занятия будут проводится в ведущих вузах Москвы по трем направлениям – "Менеджмент", "Маркетинг" и "Финансы". Заявки и пакет документов для конкурсного отбора принимаются до 4 сентября.
"Интервью": Алексей Фурсин – о предпринимательском конкурсе "Прорыв года"
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