Наталья Сергунина рассказала о консультационной поддержке малого бизнеса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили столичные предприниматели с начала текущего года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, особое внимание уделялось консультациям о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки.

"С начала года предприниматели получили больше 75 тысяч бесплатных консультаций и смогли поучаствовать более чем в 700 образовательных проектах", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что московским предпринимателям доступно более 20 полезных в работе онлайн-сервисов, а также горячая линия поддержки бизнеса, образовательные проекты "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ" и "Онлайн-академия МБМ".

Кроме того, с 16 марта "Малый бизнес Москвы" запустил горячую линию, где предприниматели могут получить консультацию и правовую помощь, говорится в материале.

Как уточняется, специалисты провели экспресс-анкетирование, которое позволило лучше узнать о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели и как город может помочь их преодолеть. Сведения, полученные от предпринимателей, применялись для разработки антикризисных мер поддержки.

"Горячая линия для предпринимателей стала одним из главных инструментов поддержки бизнеса в период распространения коронавируса. С момента ее запуска специалисты обработали более 12 тысяч звонков", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В материале говорится, что в период повышенного спроса на консультации линия работала ежедневно по расширенному графику. Она действует и сейчас. Звонки принимаются по телефону: +7 (495) 276-24-17 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45). Здесь можно оперативно получить ответы по любым вопросам о ведении бизнеса в столице.

В апреле на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект "Коронавирус: важное для бизнеса", говорится в сообщении. Здесь собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в городе, изменениях в законодательстве, способах получения консультаций, а также о возможностях развития предпринимательских компетенций в режиме онлайн.

На сегодняшний день на портале доступно свыше 20 онлайн-сервисов, которые позволяют дистанционно получить услуги для бизнеса. С начала текущего года ими воспользовались более 26 тысяч раз. В этом году на mbm.mos.ru появилась возможность подать заявку на получение субсидий для предпринимателей, а также получить квалифицированную электронную подпись онлайн.

В материале отмечается, что весной был запущен "Онлайн-акселератор МБМ". Это образовательный проект для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции.

Еще один образовательный проект "Стартап-школа МБМ" в этом году был переведен в онлайн-режим. Для начинающих предпринимателей проводят курсы антикризисного менеджмента – как общей направленности, так и отраслевые, говорится в сообщении.

Три обучающие программы разных уровней – Start, Progress и PRO-курсы были подготовлены для слушателей "Онлайн-академии МБМ". Участники могут узнать о продажах, об анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности.

"Чтобы спланировать свое обучение, нужно завести личный кабинет на сайте mbm.mos.ru и зайти в раздел "Рекомендации". После прохождения комплексного тестирования на личностные и надпрофессиональные компетенции пользователь получает рекомендации с подходящими образовательными активностями от города. В этом году ИТР воспользовались уже больше 7,5 тысячи человек", – говорится в материале.

Отмечается, что на mbm.mos.ru в текущем году также был запущен раздел для самообразования предпринимателей под названием "Полезные материалы".

Ранее сообщалось, что число обращений в Штаб по защите бизнеса выросло почти в шесть раз, наиболее часто обращения касались возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу в период действия ограничительных мер, отсрочки уплаты налогов, получения субсидий и льгот.

За первые шесть месяцев текущего года было принято рекордное число устных и письменных обращений – 3 873, что в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В период пандемии коронавируса были разработаны сборники пошаговых рекомендаций для предпринимателей и для самозанятых "Алгоритмы для бизнеса", в которых можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие при ведении бизнеса.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы.

