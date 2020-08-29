Прием заявок по наиболее востребованным субсидиям для бизнеса продлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице до 1 октября продлили прием обращений по наиболее востребованным субсидиям для бизнеса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы, дополнительную возможность обратиться за выплатами получили гостиницы, социальные предприятия, организации в сферах спорта, развлечений, образования, культуры и другие.

"К моменту завершения второго этапа заявочной кампании в департамент подано свыше 3 тысяч заявок по этим субсидиям. Еще 4,5 тысячи заявок на эти виды выплат находятся в стадии подготовки. Для того чтобы дать возможность воспользоваться поддержкой максимальному числу предпринимателей, решено продлить заявочную кампанию еще на месяц", – приводятся в материале слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

Предприниматели могут получить компенсацию за проценты по кредитам и затраты на оборудование, а также на оплату услуг ЖКХ. Помощь в выплате кредитов на оборудование доступна резидентам технопарков и участникам Московского инновационного кластера. Кроме того, на выплаты претендуют предприятия, которые работают по франшизе и участвуют в выставках.

С 27 августа начался новый прием документов на субсидии на инжиниринг. Субсидия позволяет возместить затраты на приобретение, установку и пусконаладку оборудования, аттестацию и поверку средств измерения, а также другие расходы при производстве продукта с использованием результатов инжиниринговой деятельности. Заявочная кампания по этому виду поддержки также продлится до 1 октября. В сентябре можно будет подать заявку по 10 из 14 утвержденных видов субсидий. До 31 августа с документами могут обратиться экспортеры.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. Более 776 тысяч небольших предприятий, которые дают работу 2,7 миллиона человек и формируют свыше 20% городского бюджета, добавил глава столицы.

Он отметил, что в период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей.