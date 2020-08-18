В июле предприниматели арендовали у города на льготных условиях более 70 объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На 153 аукционах, которые прошли в Москве в июле, реализовали 133 нежилых помещения и 20 земельных участков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на участие в торгах поступило около тысячи заявок, а на лот в среднем конкурировали по шесть участников. Причем больше всего участников было на торгах по аренде помещений для субъектов малого и среднего бизнеса.
"Предприниматели традиционно получают льготы при аренде городской недвижимости, поэтому конкуренция постоянно растет. Так, в июле малый и средний бизнес арендовал у города 76 помещений по льготным ставкам от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше", – заявил Ефимов.
На июльских торгах в долгосрочную аренду сдали первый в этом году объект культурного наследия по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный мет". Речь идет о въездной башне бывшего Хорошёвского конного завода. За право отреставрировать ее боролись три участника.
В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков указал на высокую конкуренцию на торгах по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
По его словам, в июле город сдал в аренду 13 таких лотов. На торги было подано 260 заявок. Всего на торги выставлено более 670 объектов.
Ранее Ефимов рассказал, что в первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель, по его словам, в два раза выше прошлогоднего.
Отмечается, что суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отмечал, что спрос инвесторов на столичную недвижимость вырос в том числе благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости.
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