Одобрены субсидии для рекордного числа предпринимателей, работающих по франшизе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце августа в столице завершится второй этап приема заявок на субсидии для бизнеса, который стартовал 10 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что только по итогам прошедшей недели город выделил 60,7 миллиона рублей на субсидии для московских компаний. Отраслевые комиссии одобрили 102 заявки.

"Это примерно в два раза больше средних показателей по предыдущим заседаниям. Кроме того, впервые принято решение о выделении денежных средств сразу для рекордного количества франчайзи: их получат 53 компании", – сообщил Фурсин.

По его словам, всего к этому моменту одобрено 737 обращений о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму 835 миллионов рублей.

Он уточнил, что 40 субъектов малого и среднего бизнеса получат деньги, чтобы компенсировать затраты на участие в выставках и отраслевых мероприятиях на общую сумму 8,98 миллиона рублей.

На эти средства компании смогут покрыть расходы на регистрационный взнос, постройку стенда или аренду выставочной площади. Максимальный размер субсидии – 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 700 тысяч рублей для международных. При этом выплата не должна превышать 50% от расходов.

53 предпринимателя, работающие по договорам франшизы, получат почти 40 миллионов рублей. Эти средства они смогут потратить на выплату вознаграждения правообладателям и приобретение оборудования. Также франчайзи смогут компенсировать проценты по кредитам, затраты на лизинг и оплату коммунальных услуг. Всего компаниям могут выделить до миллиона рублей.

Еще 5 предпринимателей смогут получить субсидию на обучение сотрудников по программам среднего и дополнительного профессионального образования. На эти нужды могут выделить компенсацию в размере 717 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей на человека и 10 миллионов рублей на компанию можно получить для оплаты программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA). Компенсировать можно до 95% затрат.

Четыре компании компенсируют затраты на инжиниринг. Общая сумма субсидий – 50 миллионов рублей. Причем возместить можно до 50% расходов. На этот вид поддержки заявки сейчас не принимают.

7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.

До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.