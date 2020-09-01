Число обращений в Штаб по защите бизнеса увеличилось почти в шесть раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число обращений в Штаб по защите бизнеса выросло почти в шесть раз, наиболее часто обращения касались возобновления работы, получения пропусков, снятия необоснованных штрафов за передвижение по городу в период действия ограничительных мер, отсрочки уплаты налогов, получения субсидий и льгот.

За первые шесть месяцев текущего года было принято рекордное число устных и письменных обращений – 3 873, что в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В период пандемии коронавируса были разработаны сборники пошаговых рекомендаций для предпринимателей и для самозанятых "Алгоритмы для бизнеса", в которых можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, возникающие при ведении бизнеса.

"Предпринимательское сообщество отметило пользу сборников. Ими уже воспользовались более 15 тысяч человек", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

До пандемии обращения предпринимателей чаще всего были связаны со спорами по оплате контрактов, а также между предпринимателями и юридическими лицами с государственным участием.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы.

