Предприниматели смогут пройти обучение по президентской программе на льготных условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели и представители юридических лиц смогут пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных условиях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что занятия будут проводится в ведущих вузах Москвы по трем направлениям – "Менеджмент", "Маркетинг" и "Финансы".

Известно, что 66% стоимости обучения будет оплачено за участника из федерального бюджета и правительства Москвы, а остальную часть оплатит сам специалист или направляющая на обучение организация.

После прохождения обучения участники смогут пройти стажировку в российских и зарубежных организациях на конкурсной основе. Заявки и пакет документов для конкурсного отбора принимаются до 4 сентября.

Президентская программа – это общероссийский образовательный проект в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Перед подачей документов необходимо отправить письмо с заявкой на участие на электронную почту ef.litvinova@mbm.ru.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

