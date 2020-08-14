Предприниматели смогут пройти обучение по президентской программе на льготных условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предприниматели и представители юридических лиц смогут пройти обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных условиях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что занятия будут проводится в ведущих вузах Москвы по трем направлениям – "Менеджмент", "Маркетинг" и "Финансы".
Известно, что 66% стоимости обучения будет оплачено за участника из федерального бюджета и правительства Москвы, а остальную часть оплатит сам специалист или направляющая на обучение организация.
После прохождения обучения участники смогут пройти стажировку в российских и зарубежных организациях на конкурсной основе. Заявки и пакет документов для конкурсного отбора принимаются до 4 сентября.
Президентская программа – это общероссийский образовательный проект в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Перед подачей документов необходимо отправить письмо с заявкой на участие на электронную почту ef.litvinova@mbm.ru.
Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
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